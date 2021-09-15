В Азербайджане за сутки выявлено 2064 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2064 случая заражения коронавирусом, 3931 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 465 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 420 025 человек вылечились, 6 195 - скончались, число активных больных составляет 39 170.

За последние сутки в стране проведены 14 972 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 690 082.