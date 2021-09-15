Традиционно 15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний. Сегодня мы отмечаем День знаний в Агдаме, одном из красивейших уголков нашей страны. Это для нас большая гордость.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов на церемонии открытия после капитального ремонта школы имени шехида Самира Абдинова в Агдаме, передает Day.Az.

По его словам, до прошлого года использовалось выражение "оккупированные территории Агдама", однако благодаря решительности Верховного главнокомандующего и героизму азербайджанской армии, наряду с Агдамом, были освобождены и другие оккупированные земли: "В средней школе села Зангишалы Агдамского района, на церемонии открытия которой мы присутствуем, в соответствии с распоряжением главы государства был проведен капитальный ремонт. В школе созданы все условия для организации обучения на современном уровне. Работы по восстановлению и капитальному ремонту школ в различных регионах страны продолжаются", - добавил Орхан Аббасов.