На сайте BBC News опубликована статья "Баку с его богатым культурным наследием является ориентиром современной архитектуры", сообщает Day.Az.

Столица Азербайджана Баку известна своими жемчужинами старинной и современной архитектуры, говорится в материале.

На облик Баку оказали влияние Восток и Запад, и в городе за последние 20 лет реализованы самые амбициозные и грандиозные архитектурные проекты. Азербайджанская столица постоянно развивается, отмечается в статье.

В Баку, где древность гармонирует с современностью, соседствуют небоскребы, старинные крепости и исторические памятники, говорится в материале.

В статье приводится информация о Девичьей башне, являющейся архитектурным памятником XII века и считающейся символом Баку. Она расположена на территории Ичеришехер и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в материале рассказывается о Дворцовом комплексе Ширваншахов, Центре Гейдара Алиева, построенном по проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид, Crystal Hall, находящемся недалеко от Площади флага, здании SOCAR Tower, построенном в соответствии с концепцией "Ветер и пламя", о Flame Towers, которые полностью покрыты LED-экранами, торговом центре Park Bulvar, Доме правительства, построенном в архитектурном стиле барокко, здании Азербайджанского национального музея ковра.

Автор материала, описывая мечеть Гейдара в Баку, отмечает, что высокие минареты, особые архитектурные элементы, в том числе купола, придают ей особую красоту.

В материале рассказывается и о мечети Бибиэйбат, относящейся к XIII веку и капитально отремонтированной в начале 90-х годов XX столетия.