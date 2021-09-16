В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал консультант отдела организации и управления общим образованием министерства образования Эльчин Керимов.

По его словам, в школах будет обеспечено соблюдение учащимися социальной дистанции и правил гигиены.

"Учеников с температурой тела выше 37,1 градуса не будут пропускать в здания школ. Также ведутся обсуждения в связи с подготовкой правил по обеспечению социальной дистанции в школах с высокой плотностью учащихся", - сказал Керимов.