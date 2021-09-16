https://news.day.az/society/1380659.html В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ - минобразования
В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ - минобразования
В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал консультант отдела организации и управления общим образованием министерства образования Эльчин Керимов.
По его словам, в школах будет обеспечено соблюдение учащимися социальной дистанции и правил гигиены.
"Учеников с температурой тела выше 37,1 градуса не будут пропускать в здания школ. Также ведутся обсуждения в связи с подготовкой правил по обеспечению социальной дистанции в школах с высокой плотностью учащихся", - сказал Керимов.
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