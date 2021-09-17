Высота волн на Каспии достигла 3,2 м

Обнародована фактическая погода на территории страны.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, по состоянию на 10:00 17 сентября в некоторых районах и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер.

Максимальная скорость ветра 23 м/с в Алтыагадже, 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 25 м/с на острове Гум, 23 м/с в Пираллахи, Маштаге, 20 м/с на Нефтяных Камнях, 19 м/с на острове Чилов, 18 м/с в Бина, 17 м/с в Сумгайыте. По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 3.2 метра.

Осадков не наблюдается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и ливни.

По прогнозам, днем 18 сентября осадки будут постепенно сокращаться.