В Товузе выпал град

В горных селах Товузского района прошли ливни, выпал кратковременный град.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в селах Кирен, Ахмедабад, Эсрик Джирдахан и Яныглы выпал град, а в некоторых селах прошел сель после дождя.

Сообщается, что хозяйствам не причинено серьезного ущерба.

В настоящее время в западных районах страны наблюдается дождливая погода. Температура понизилась на 5-10 градусов.