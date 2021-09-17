https://news.day.az/society/1381252.html В Товузе выпал град - ВИДЕО
В Товузе выпал град - ВИДЕО
В горных селах Товузского района прошли ливни, выпал кратковременный град.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в селах Кирен, Ахмедабад, Эсрик Джирдахан и Яныглы выпал град, а в некоторых селах прошел сель после дождя.
Сообщается, что хозяйствам не причинено серьезного ущерба.
В настоящее время в западных районах страны наблюдается дождливая погода. Температура понизилась на 5-10 градусов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре