https://news.day.az/society/1381597.html В Азербайджане за сутки выявлено 1 734 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 1 734 случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 734 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3 378 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
25 пациентов с коронавирусом скончались.
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