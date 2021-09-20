https://news.day.az/society/1381994.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 025 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 410, вторую - 615.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 977 574.
При этом первую дозу вакцины получили 4 619 842, вторую - 3 357 732 человека.
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