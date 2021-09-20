Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 025 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 410, вторую - 615.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 977 574.

При этом первую дозу вакцины получили 4 619 842, вторую - 3 357 732 человека.