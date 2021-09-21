Почему в Куре снизился уровень воды?

Сегодня в Кабинете министров будет проведено очередное заседание Комиссии по обеспечению рационального использования водных ресурсов на территории страны, усовершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере.

Об этом сообщил АПА заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает Day.Az.

По его словам, на заседании под председательством главы комиссии, заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева будет обсуждена ситуации в Куре, обеспечение водой Нефтчалинского района.

В.Керимов сказал, что засоление воды в нижнем течении Куры непосредственно связано с уменьшением воды в реке: "Это связано с климатическими изменениями. Выпадает мало осадков и уровень воды в Куре снижается".

Замминистра добавил, что засоление воды в нижнем течении Куры не влияет на обеспечение водой Баку.