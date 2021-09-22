В Азербайджане выявлено еще 1356 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1356 случаев заражения коронавирусом, 2651 человек вылечился, 17 - скончались, сообщаетDay.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 476 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 441 731 человек вылечился, 6 370 - скончались, число активных больных составляет 28 308.

За последние сутки в стране проведено 13 546 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 778 393.