В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана будут прочитаны молитвы в память о шехидах

В День памяти в религиозных храмах Азербайджана - в мечетях, церквях, синагогах, будет почтена память наших шехидов.

Об этом Day.Az сообщили в Оргкомитете.

Сообщается, что будут прочитаны молитвы в память о сыновьях Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в дань глубокого уважения памяти наших солдат и офицеров, которые героически сражались и отдали свои жизни за территориальную целостность нашей страны в Отечественной войне, всех наших шехидов ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.