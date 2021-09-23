В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана будут прочитаны молитвы в память о шехидах
В День памяти в религиозных храмах Азербайджана - в мечетях, церквях, синагогах, будет почтена память наших шехидов.
Об этом Day.Az сообщили в Оргкомитете.
Сообщается, что будут прочитаны молитвы в память о сыновьях Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Отметим, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в дань глубокого уважения памяти наших солдат и офицеров, которые героически сражались и отдали свои жизни за территориальную целостность нашей страны в Отечественной войне, всех наших шехидов ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.
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