Вот как азербайджанские спасатели нашли тело утонувшего в реке мужчины

Найдено тело Абдулхалыгова Абдулбари Муслим оглу (1968 г.р.), утонувшего на участке реки Катехчай, проходящем через село Мазых Загатальского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате интенсивных дождей, начавшихся с минувшей ночи в северо-западном регионе республики в результате повышения уровня воды в ряде горных рек наблюдались кратковременные сели и паводки, в нескольких населенных пунктах Балакянского и Загатальского районов затопило водой некоторые частные дома, посевные участки, другие объекты.

В связи со сложившейся ситуацией соответствующие силы и средства МЧС, в том числе один вертолет авиационного отряда министерства были привлечены к спасательным и другим мероприятиям.

После привлечения к работам вертолета спасатели вытащили из воды и передали по назначению тело А.Абдулхалыгова, утонувшего в результате селя на участке Катехчая, проходящем через село Мазых.