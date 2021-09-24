В Азербайджане общественный транспорт и метро будут работать по выходным

В Азербайджане общественный транспорт, в том числе Бакинский метрополитен, возобновят работу по выходным дням, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В сообщении Оперативного штаба говорится, что с первого октября отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.