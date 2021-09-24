https://news.day.az/society/1383734.html В Азербайджане общественный транспорт и метро будут работать по выходным - решение Кабмина
В Азербайджане общественный транспорт и метро будут работать по выходным - решение Кабмина
В Азербайджане общественный транспорт, в том числе Бакинский метрополитен, возобновят работу по выходным дням, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В сообщении Оперативного штаба говорится, что с первого октября отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.
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