В Баку проводят очередную масштабную дезинфекцию

В Баку продолжают принимать масштабные комплексные меры по защите населения от коронавирусной инфекции и предотвращению ее распространения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти (ИВ) столицы, передает Day.Az.

В рамках этих мероприятий во всех районах города ежедневно проводятся рейды и просветительская работа в общественном транспорте, на торговых и других объектах, в закрытых помещениях, гражданам раздают медицинские маски. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, населению в первую очередь разъясняют важность вакцинации.

С утренних часов 25 сентября структуры ИВ проводят очередные работы по дезинфекции на главных улицах, проспектах и дорогах Баку. В них задействовано две тысячи человек и 40 единиц спецтехники.

В течение сегодняшнего дня дезинфекция также будет проведена на улицах поселков и жилых массивов столицы. Учитывая токсичность используемых веществ, граждан призвали не покидать дома без крайней необходимости.

Кроме того, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы продолжают проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых домах, кабинах лифтов, дворах, на спортивных объектах, контейнерных площадках для бытовых отходов.

В ходе последних масштабных дезинфекционных мероприятий 554 улицы столицы были обработаны химикатами.

"Еще раз отмечаем, что борьба с пандемией COVID-19 - это вопрос безопасности нации. Чтобы одержать победу над пандемией, граждане в первую очередь должны пройти вакцинацию, а также строго соблюдать медицинские и профилактические правила, чтобы защитить себя, своих близких и окружающих от инфекции", - отметили в ИВ.