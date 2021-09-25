МЧС обратилось к населению в связи с предстоящим ухудшением погоды

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, на территории страны до второй половины дня 26 сентября ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный ветер, местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град, в реках поднимется уровень воды, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этим, в условиях ожидаемого ухудшения погодных условий, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать правила безопасности.

Так, в связи с вероятностью кратковременных паводков и селей в горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, на которых возможны эти явления, а при попадании в такую ситуацию следует незамедлительно подняться на близлежащую возвышенность.

Чтобы защититься от удара молнии, рекомендуется во время грозы отключить электрические приборы, не говорить по телефону (мобильный, стационарный, таксофон), держаться подальше от линий электропередачи, не стоять под высокими деревья, при движении в автомобиле держать стекла поднятыми.

Во избежание опасностей, вызванных сильным ветром, рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Поскольку сильный ветер затрудняет тушение пожаров, следует серьезно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности.

Помните: игнорирование правил - угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру "112"!