Сегодня в Азербайджане проходит второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, ожидается, что в Баку экзамен будут сдавать 785 кандидатов, в Нахчыване - 29.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировано 814 кандидатов: 709 кандидатов - выпускники азербайджанского сектора, 105 - выпускники русского сектора, 375 кандидатов - выпускники текущего года, 479 - выпускники прошлых лет, 4 человека - иностранные граждане. На экзамене проверяются знания предметов специальности.

Из 814 человек, которые примут участие в этом этапе, 305 человек были допущены к экзамену по результатам прошлогоднего экзамена, а 509 человек - поскольку получили удовлетворительную оценку на экзаменах в этом году.