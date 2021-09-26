Завтра в Баку будет объявлена ​​минута молчания

В Баку 27 сентября будет объявлена ​​минута молчания в связи с первой годовщиной начала Отечественной войны.

Об этом сказал Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

Он отметил, что в связи с Днем памяти на дорогах Баку в 12:00 будет приостановлено движение.

"В связи с годовщиной начала Отечественной войны на территории города будет объявлена минута молчания. Также в связи с мероприятиями, которые состоятся в тот же день с 06:00 до 14:00, движение автомобилей на ряде улиц и проспектов Баку, а также в направлении от круга "Азнефть", по проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкеб Сафаралиевой, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Зарифы Алиевой, проспекту Парламента, улицам Мехди Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият до бульвара "Белый город" будет ограничено", - сказал Асадов.