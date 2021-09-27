Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву может быть открыт в ближайшие дни

"Подготовка к открытию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву продолжается".

Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на АПА, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Он отметил, что скульпторы и специалисты ведут подготовку к открытию памятника: "Этот процесс идет. Возможно, открытие памятника состоится в ближайшие дни. Это будет зависеть от деятельности специалистов".