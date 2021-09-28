Стала известна дата заседания суда по делу блогера Аты Абдуллаева, арестованного по обвинению в вымогательстве путем шантажа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, подготовительное заседание, которое будет проведено в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 8 октября.

На процессе будет председательствовать судья Фикрет Гарибов.

По уголовному делу пострадавшими от действий Абдуллаева проходят четыре человека.

Напомним, что Ата Абдуллаев был задержан в марте этого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Ему была инкриминирована ст. 182.2.2 (вымогательство путем шантажа) УК Азербайджана и решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста.