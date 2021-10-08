B Будапеште состоялась встреча с нашими молодыми соотечественниками

В рамках визита делегации Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД) в Венгрию в Доме Aзербайджана, находящемся в Будапеште, состоялась встреча с нашими молодыми соотечественниками, проживающими и обучающимися в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, вначале к уголку памяти, созданному в Доме Азербайджана в знак почтения памяти шехидов Отечественной войны, были возложены цветы, зажжены свечи.

Во встрече, начавшейся с почтения минутой молчания памяти шехидов Отечественной войны, приняли участие около 40 представителей азербайджанской молодежи, обучающихся в Венгрии.

Заместитель исполнительного директора ФПАД Шахин Джамалов подробно рассказал о целях и задачах фонда, направлениях его деятельности, реализованных проектах и планах на будущее.

Новый руководитель Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли говорил о дальнейших направлениях деятельности дома.

На мероприятии, продолжавшемся широким обменом мнениями, молодежь высказала идеи и предложения, связанные с различными проектами.

Встреча завершилась представлением музыкальных номеров, посвященных Дню памяти, в исполнении Гюнель Алекперовой (фортепиано) и Эльнура Намазова (гитара), получающих образование в Венгрии.