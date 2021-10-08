https://news.day.az/society/1389418.html Каким лицам будут присваивать звание суббакалавра?
Каким лицам будут присваивать звание суббакалавра?
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра, которое получают окончившие колледж, лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривается поправкой в закон "О профессиональном образовании".
Помимо этого закон гласит, что закрепление права на поступление в вузы на уровне бакалавриата лиц, получивших высшее профессиональное техническое образование, делает необходимым внедрение кредитной системы на этом уровне образования.
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