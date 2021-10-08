Избран новый президент Европейского альянса информационных агентств

8 октября в Вене состоялась Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ассамблее исполнительный директор австрийского агентства АРА Клеменс Пиг был избран новым президентом EANA. Он будет руководить этой влиятельной медиа-организацией в предстоящие два года. Одним из тех, кто поддержал кандидатуру Клеменса Пига, стал АЗЕРТАДЖ.

Генеральная ассамблея, отложенная в прошлом году из-за пандемии, в нынешнем году состоялась очно с участием агентств-членов, включая АЗЕРТАДЖ. На заседании также были избраны два новых члена Бюро EANA. Это - президент агентства France Press (Франция) Фабрисиас Фрис и генеральный директор агентства FENA (Босния и Герцеговина) Эльмир Хуремович.

На Генеральной ассамблее была почтена память бывшего руководителя болгарского агентства БТА, известного журналиста Максима Минчева. Учрежденная в память о нем "Премия Максима Минчева" была вручена германскому агентству DPA.

Было принято решение о проведении очередной Генеральной ассамблеи осенью следующего года в Киеве.

В рамках ассамблеи был отмечен 75-летний юбилей австрийского новостного агентства АРА. В юбилейном мероприятии приняли участие Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, члены парламента, а также руководители и представители агентств-участников Европейского альянса информационных агентств (EANA), в том числе представители АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что 7 октября состоялась осенняя конференция EANA. На открытии конференции, посвященной теме "Разнообразие и гендерные вопросы в сфере новостей", выступили руководитель агентства АРА Клеменс Пиг, президент EANA и германского агентства DPA Питер Кропш. На панельных обсуждениях женщины-руководители новостных агентств поделились опытом менеджмента. Были приведены примеры позиций, которые женщины занимают в различных агентствах.

EANA является одной из самых влиятельных и престижных медиа-организаций мира. Альянс объединяет в своих рядах Reuters, Press Association (Великобритания), France Press (Франция), ТАСС (Россия), Анатолийское агентство (Турция), EFE (Испания), DPA (Германия) и др.

АЗЕРТАДЖ, с 2008 года являющийся членом EANA, активно участвует в работе организации.