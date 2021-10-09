Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 890 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 816, вторую дозу получили 26 074 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 8962 945, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4877 452, вторую дозу получили 4085 493 человека.