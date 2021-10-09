https://news.day.az/society/1389704.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 890 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 816, вторую дозу получили 26 074 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 8962 945, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4877 452, вторую дозу получили 4085 493 человека.
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