Азербайджанский депутат предложил вакцинировать беременных женщин

"Один из вопросов, которые беспокоят общество в последние дни, - это вакцинация".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рашад Махмудов.

Депутат отметил, что сегодня в этой сфере проводится важная работа как в нашей стране, так и в мире:

"Проведение вакциниации очень важно, особенно в сфере образования. У студентов, которые готовятся стать матерью, требуетеся справка о противопоказаниях. На днях такая студентка по собственному желанию отказалась от получения образования. Во всем мире доказано, что вакцинация беременных женщин не имеет противопоказаний, но у нас дают сертификат о противопоказаниях".