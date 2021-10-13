Госкомтаможни Азербайджана опроверг информацию о возвращении задержанных иранских водителей

Сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась не соответствующая действительности информация о возвращении в свою страну задержанных сотрудниками таможенных органов граждан Ирана.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана, по фактам контрабанды через таможенную границу Азербайджана из Республики Армения в город Ханкенди Азербайджанской Республики путем мошенничества с использованием документов и средств таможенной идентификации, а также незаконного пересечения охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов и вне контрольно-пропускных пунктов, в Следственно-дознавательном управлении Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета в отношении граждан Ирана Барзегара Гаджи Джафара и Ноурузи Шахруд Хейдара было возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2. и 318.2 УК Азербайджана.

"Информация об их возвращении в свою страну не соответствует действительности", - добавили в ГТК Азербайджана.