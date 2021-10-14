В Габале почтили память шехида Отечественной войны Агшина Энверли

В Габалинском центре культуры прошло мероприятие под названием "Вершина шехидства", посвященное светлой памяти шехида Отечественной войны, старшего лейтенанта медицинской службы Сил специального назначения Агшина Энверли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии почтения памяти приняли участие сотрудники Исполнительной власти и Центра культуры Габалинского района, коллектив школы, где учился шехид, и его родители.

На мероприятии было рассказано о жизни, служебной деятельности и боевом пути Агшина Энверли. Затем в исполнении школьников была представлена литературно-художественная композиция и видеоролик, посвященные памяти шехидов.

В заключение участники мероприятия ознакомились с выставкой, на которой были представлены картины, написанные А.Энверли еще в школьные годы. В экспозицию также вошли фотоснимки шехидов Отечественной войны из Габалинского района.