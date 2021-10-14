В Азербайджане будет создана база данных по обязательному медицинскому страхованию

Будет создана база данных по обязательному медицинскому страхованию.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом Министров "Порядке формирования и использования базы данных по обязательному медицинскому страхованию, в том числе в списке информационных систем и ресурсов, которые должны быть интегрированы в эту базу, степени доступа к этой информации".

База данных является информационным ресурсом, обеспечивающим сбор, использование и анализ информации о страхуемых и страховщиках, а также осуществление в электронном порядке операций по внедрению обязательного медицинского страхования. Функцию оператора по организации, управлению и совершенствованию деятельности базы данных осуществляет Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно постановлению, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить взаимосвязь базы данных по ОМС (электронной информационной базы) с соответствующими государственными информационными ресурсами и системами посредством Информационной системы "Электронное правительство".

Определены и информационные системы и ресурсы государственных организаций (учреждений), которые будут интегрированы в базу данных. База данных формируется в электронном порядке с использованием информационных систем и ресурсов Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, Государственной миграционной службы.