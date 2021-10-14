https://news.day.az/society/1391857.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3.0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в Билясуварском районе в 20:28 по местному времени, в 18 км к северу от станции Джалилабад.
Землетрясение, зарегистрированное на глубине 33 км, не ощущалось.
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