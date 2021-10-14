В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3.0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в Билясуварском районе в 20:28 по местному времени, в 18 км к северу от станции Джалилабад.

Землетрясение, зарегистрированное на глубине 33 км, не ощущалось.