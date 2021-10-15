https://news.day.az/society/1392257.html Назван срок полной газификации Баку и Абшерона
Назван срок полной газификации Баку и Абшерона
Территории Баку и Абшеронского полуострова будут полностью газифицированы в 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.
По его словам, с начала года в Азербайджане было газифицировано около 50 жилмассивов.
"В будущем году их число будет доведено до 110. Газификация по всей республике будет завершена в ближайшие 10 лет", - сказал Алиев.
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