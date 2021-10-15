Назван срок полной газификации Баку и Абшерона

Территории Баку и Абшеронского полуострова будут полностью газифицированы в 2023 году.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, с начала года в Азербайджане было газифицировано около 50 жилмассивов.

"В будущем году их число будет доведено до 110. Газификация по всей республике будет завершена в ближайшие 10 лет", - сказал Алиев.