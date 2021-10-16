В Азербайджане изменены цены на электроэнергию и газ

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана в субботу внесены изменения в его постановление "О регулировании внутригосударственных тарифов на электроэнергию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с поправками, изменена существующая дифференциация тарифов для населения (до 300 и более 300 кВт-ч).

Тарифы для населения установлены в размере восьми гяпиков за 1 кВт-ч для потребления до 200 кВтч, 9 копеек / кВтч для потребления от 200 кВтч до 300 кВтч (включая 300 кВтч) и 13 копеек / кВтч для потребления свыше 300 кВтч.

Кроме того, тарифы для потребления до 1200 кубометров газа в год увеличены с 10 до 12 копеек.

Ежемесячный расход газа в потребительской корзине на душу населения установлен в размере 21 кубический метр. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4 человек, это означает потребление около 1000 кубометров газа в год. Прямое влияние новых тарифов на ежемесячную потребительскую корзину семьи из 4 человек при оплате потребленного газа составит 1,72 маната.