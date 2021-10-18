https://news.day.az/society/1393203.html В еще одном азербайджанском университете обнаружен коронавирус
В еще одном азербайджанском университете обнаружен коронавирус
Случаи заражения коронавирусом подтверждены у трех студентов Азербайджанского технического университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, группы, в которых обучались эти студенты, переведены на онлайн-обучение.
Напомним, что ранее случаи заражения коронавирусом были подтверждены у студентов Азербайджанского педагогического университета и Азербайджанского университета языков.
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