В еще одном азербайджанском университете обнаружен коронавирус

Случаи заражения коронавирусом подтверждены у трех студентов Азербайджанского технического университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, группы, в которых обучались эти студенты, переведены на онлайн-обучение.

Напомним, что ранее случаи заражения коронавирусом были подтверждены у студентов Азербайджанского педагогического университета и Азербайджанского университета языков.