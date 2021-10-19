https://news.day.az/society/1393556.html В Баку открывается ярмарка меда
В Баку открывается ярмарка меда
При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 20 октября будет работать 21-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.
Как передает Day.Az, ярмарка будет организована по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик").
В связи с пандемией коронавируса в этом году в ярмарке примут участие 250 пчеловодов (40 из каждого экономического района).
С 20 октября по 7 ноября граждане смогут посещать ярмарку с 09:00 до 19:00.
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