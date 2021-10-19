Эксперт рассказал, какие марки автомобилей будут в дефиците в 2022 году в Азербайджане

В Азербайджане подорожали автомобили с пробегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, эксперт в области транспорта Эльданиз Джафар объяснил причины роста цен:

"На первичном рынке автомобилей роста цен нет. В начале года новые автомобили подорожали примерно на 5 процентов, что связано с увеличением платежей за транспортные услуги. В настоящее время цены на новые автомобили сохраняются стабильными, на автомобили с пробегом выросли на 2-5%. Автомобильный рынок - это самостоятельный сектор, и транспортные расходы в числе факторов, влияющих на него. Я не думаю, что до конца этого года произойдет существенное изменение цен на автомобили", - заявил он.

Эксперт прогнозирует дефицит автомобилей весной 2022 года:

"Начиная со следующего года мы можем увидеть рост цен на новые автомобили. Это связано с тем, что ведущие мировые автопроизводители испытывают проблемы с производством во время пандемии. Мы станем свидетелями нехватки комфортабельных и безопасных японских и европейских автомобилей в ближайшие месяцы, что скажется на цене новых автомобилей на 6-7 процентов".