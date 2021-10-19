Сколько школ в Азербайджане перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса?

Всего в общеобразовательных школах Азербайджана более 90 тысяч классов. Из них всего 344 (0,3%) перешли на дистанционное обучение.

Об этом сообщили в Министерстве образования в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Отмечается, что из-за коронавируса 9 школ перешли на дистанционную форму обучения.