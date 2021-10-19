https://news.day.az/society/1393707.html Сколько школ в Азербайджане перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса? - ЦИФРЫ
Сколько школ в Азербайджане перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса? - ЦИФРЫ
Всего в общеобразовательных школах Азербайджана более 90 тысяч классов. Из них всего 344 (0,3%) перешли на дистанционное обучение.
Об этом сообщили в Министерстве образования в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Отмечается, что из-за коронавируса 9 школ перешли на дистанционную форму обучения.
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