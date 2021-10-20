Журналист Эльнур Ашрафоглу похоронен

Руководитель пресс-службы, заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, известного журналиста похоронили на кладбище в поселке Сарай.

На похоронах наряду с родственниками покойного присутствовали представители спортивной общественности и журналисты.

Отметим, заразившийся коронавирусом Эльнур Ашрафоглу проходил лечение в "Ени клинике". Он был подключен к аппарату ЭКМО. Известный журналист скончался вчера.