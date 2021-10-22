https://news.day.az/society/1394683.html В Азербайджане на дистанционное обучение переведены 19 школ, 505 классов
В Азербайджане на дистанционное обучение переведены 19 школ, 505 классов
С начала очного учебного процесса по стране 19 из 4432 общеобразовательных учреждений (0,4 процента), 505 классов из 89 674 (0,6 процента) переведены на дистанционную форму обучения.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении минобразования и минздрава Азербайджана.
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