Обнародована погода на субботу

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 17- 20, в Баку ночью - 13-15, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2- 5 градусов тепла.