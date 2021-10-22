https://news.day.az/society/1394846.html Агентство пищевой безопасности Азербайджана утилизировало непригодные к употреблению продукты
Агентство пищевой безопасности Азербайджана утилизировало непригодные к употреблению продукты
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает принимать меры для защиты здоровья населения и обеспечения его безопасными продуктами питания.
Как сообщили в пятницу Day.Az в агентстве, на основании обращения ООО Sun Food было утилизировано более 34,5 тонны различных видов просроченных и непригодных к употреблению пищевых продуктов производства данной компании на принадлежащем ООО Təmiz Sumqayıt-Kənan полигоне по утилизации отходов.
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