В Баку еще одна школа перешла на онлайн-обучение

Школа №73 в Наримановском районе города Баку переведена на дистанционное обучение.

Причиной стало распространение коронавируса среди учеников и учителей.

Как сообщили Day.Az в столичном Управлении образования, COVID-19 заразились 3 ученика и 5 преподавателей этой школы, в связи с чем, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, занятия были переведены в онлайн-режим на 14 дней.

С момента возобновления традиционной формы обучения до сегодняшнего дня из-за инфицирования коронавирусом учащихся и педагогов в Баку и регионах занятия во многих учебных заведениях переведены на дистанционную форму.