Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 233 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 26 348, вторую дозу получили 14 885 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 424 902, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 086 757, вторую дозу получили 4 338 145 человек.