В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, 27 октября в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор, сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку, передает Day.Az.

Обновленный двор охватывает здания по адресу: Насиминский район, ул. Сеида Джафара Пишевари, 14, 20, где проживает около 800 жителей.

Основная цель проекта "Наш двор" - очистить в экологическом плане и благоустроить бакинские дворы, восстановить зеленые насаждения, составляющие основу городской экологии, сформировать здоровый образ жизни, создать безопасные и комфортные условия для проживания жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья; в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, обеспечения эффективного досуга молодежи установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, шахматная, детские игровые площадки. На территории двора установлены скамейки, беседки, скворечники, контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыши и подъезды зданий. На территории двора дополнительно посажены 50 деревьев, на участке в 1600 кв. метров создана зеленая полоса, созданы условия для полива зеленых насаждений.

Данный проект предусматривается реализовать во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах Баку.