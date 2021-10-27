В связи с пандемией в Азербайджане все еще в силе ограничения на проведение траурных церемоний, тем не менее эти ограничения нарушаются, сказала в среду Trend завотделом по связям с общественностью Госкомитета по работе с религиозными структурами Ягут Алиева, передает Day.Az.

Она напомнила, что в связи с коронавирусом в мире около двух лет введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий: "За исключением похоронной процессии, в Азербайджане все еще в силе ограничения на религиозные и ритуальные услуги, а также организацию и проведение траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях".

По ее словам, на этих церемониях, где находится много народа и невозможно соблюдать дистанцию, больше всего распространяется вирус коронавируса: "Поэтому каждый, кто хочет защитить себя и окружающих, обязан следовать соответствующему постановлению Оперативного штаба при Кабмине".