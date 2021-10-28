Сильный пожар в Гяндже

В жилом доме в Гяндже вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в 04:18 28 октября на короткий номер 112 горячей линии МЧС поступила информация о пожаре в частном доме в Кяпязском районе Гянджи.

На место незамедлительно прибыли подразделения Государственной противопожарной службы министерства и приступили к тушению огня.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 160 квадратных метров.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела Мамедова Бахаддина Гашам оглу, 1990 года рождения, Мамедова Тургая Бахаддин оглу, 2007 года рождения, и Мамедовой Малак Бахаддин гызы, 2012 года рождения.

Пожар потушен. Удалось предотвратить распространение огня на стоящие рядом дома.

По данному факту проводится расследование.