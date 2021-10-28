Азербайджанский врач о важности третьей дозы вакцины для длительной защиты от COVID-19

Третья доза вакцины важна для длительной защиты от коронавируса, сказала в четверг Trend азербайджанский врач-инфекционист Нигяр Алиева, передает Day.Az.

Она также отметила отсутствие побочных эффектов после получения третьей дозы препарата.

"Побочные эффекты иногда фиксируются после введения первой дозы вакцины от коронавируса. Если их не было после первой дозы, то в дальнейшем они маловероятны. Третья доза вакцины важна для длительной защиты от коронавируса. Она вводится через шесть месяцев после второй дозы, поскольку со временем эффективность вакцины снижается", - сказала Алиева.

Отметим, что результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что третья доза вакцины от коронавируса значительно укрепляет иммунитет. Минздрав Азербайджана призвал граждан, входящих в группу риска, всех медработников и лиц старше 60 лет получить третью дозу вакцины.