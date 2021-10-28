https://news.day.az/society/1396790.html В Баку в жилом здании произошел пожар
В Баку в жилом здании произошел пожар
В Баку произошел пожар в двухэтажном жилом здании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на втором этаже двухэтажного жилого дома в Бинагадинском районе на площади 10 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции 2-комнатной квартиры общей площадью 45 кв.м, потолок коридора - на площади 20 кв.м, крыша- на площади 2 кв.м. Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре