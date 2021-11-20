https://news.day.az/society/1406047.html Подорвавшийся на мине житель Геранбойского района жив - прокуратура
Подорвавшийся на мине житель Геранбойского района жив - прокуратура
Шахин Гараев, 1972 года рождения, подорвавшийся сегодня днем во время проведения сельхозработ на противопехотной мине близ села Тапгарагоюнлу Геранбойского района, жив, передает в субботу Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру.
В сообщении отмечается, что в результате взрыва мины он получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту в Геранбойской районной прокуратуре проводится расследование.
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