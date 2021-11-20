В Азербайджане разоблачены мошенники, обманувшие около 10 тыс. граждан

В результате оперативно-технических мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, были разоблачены члены еще одной организованной преступной группировки, которые, используя возможности социальных сетей, путем мошенничества присвоили крупную сумму денежных средств граждан.

Как сообщили Day.Az в МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о том, что группа лиц путем мошенничества присвоила денежные средства граждан, создав сетевой бизнес под видом инвестиционной компании.

Сообщается, что в ходе расследования, проведенного сотрудниками Главного управления с участием специалистов Центрального банка Азербайджанской Республики, было установлено, что жители города Баку Гюляра Абдуллаева, Хаял Яхъяев и другие лица создали в стране компанию "Insuccess", посредством которой организовали в стране ячейку международной финансовой пирамиды "OCOS".

Установлено, что члены группировки совершили мошенничество в отношении около 10 тыс. граждан и завладели их денежными средствами.

Отметим, в 2019 году Хаял Яхъяев был задержан сотрудниками Главного управления за создание финансовой пирамиды в социальных сетях и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.