Реза Дегати поделился фотографиями, снятыми в Агдамском районе

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати поделился в своем аккаунте в Instagram фотографиями из Агдама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Реза Дегати в своей публикации написал: "После того, как армянская армия убила множество жителей, других вынудила уйти босиком и с пустыми руками, в 1992 году она оккупировала Агдам. Они грабили дома, офисы, магазины, культурные центры, музеи, святилища и продавали иранским бизнесменам и в Армении двери, окна, кровельные покрытия и водопроводные трубы.

Будучи архитектором и, основываясь на моем 40-летнем опыте работы во многих конфликтных зонах в мире, я установил, что эти разрушения являются результатом не военных процессов, а целенаправленного грабежа. Я приехал в процветающий и великолепный город Агдам в марте 1992 года, чтобы снять резню населения соседнего Ходжалы, совершенную армянами. Спустя 28 лет - 21 ноября 2020 года - на утро после освобождения города от оккупации я снова приехал сюда. Я все еще переживаю эти ужасы в своем сердце. Надеюсь, что это никогда не повторится больше нигде в мире. Отметим, что город Агдам и оккупированная часть района были возвращены Азербайджану 20 ноября 2020 года на основании трехстороннего заявления ".