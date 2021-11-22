Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 61 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3, вторую - 10, третью, бустерную дозу - 48 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 292 495. Первую дозу вакцины получили 5 050 605, вторую - 4 505 772 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 717 039 человек.