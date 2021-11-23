Тяжелое ДТП в Тертере, есть погибший

В Тертере произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Тертер-Геранбой в селе Гаджигервенд.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107", управляемый Сафаровым Ядияром Осман оглу, 1983 года рождения, столкнулся с транспортным средством марки "ВАЗ-2106", управляемым жителем Тертерского района Байрамлы Галибом Фирдовси оглу, 1992 года рождения.

В результате пассажир автомобиля "ВАЗ-2106", житель села Гаджигервенд Тертерского района Вердиев Сархан Бабир оглу 1991 года рождения, скончался в центральной больнице Тертерского района от полученных травм.

По факту начато расследование.